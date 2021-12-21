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COVID-19疫苗7/300

巴西防Omicron蔓延 免疫抑制患者將打第4劑疫苗

2021/12/21 07:34（12/21 07:49 更新）
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Omicron變異株全球蔓延，巴西衛生部20日表示，將對免疫抑制患者施打第4劑COVID-19疫苗。圖為巴西里約熱內盧街頭。（安納杜魯新聞社）
Omicron變異株全球蔓延，巴西衛生部20日表示，將對免疫抑制患者施打第4劑COVID-19疫苗。圖為巴西里約熱內盧街頭。（安納杜魯新聞社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron在全球蔓延，巴西衛生部今天發布技術聲明指出，將對免疫抑制患者施打第4劑COVID-19疫苗。

根據聲明，所有18歲以上免疫系統受到抑制的人士都可以在接種2劑或單劑（嬌生）疫苗和第3劑（加強劑）後4個月，接種第4劑疫苗。

衛生部指出，將優先使用輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19疫苗，其次是阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）和嬌生集團（J&J）的楊森（Janssen）疫苗。

所謂免疫抑制患者包括患有嚴重原發性免疫缺陷、接受癌症化療、實體器官或肝細胞移植、使用免疫抑制藥物的人，以及HIV愛滋病毒感染者。

衛生部的決定是根據科學證據顯示，COVID-19疫苗的效用將隨著時間降低，加強劑會擴大身體的免疫反應，提供更大的保護，特別是對於免疫抑制人群，他們可能無法呈現適當的疫苗反應。

目前巴西已發現36例Omicron病例，16例在聖保羅州，聯邦特區巴西利亞2例，南大河州（Rio Grande do Sul）10例，戈亞斯州（Goiás）4例，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）3例，里約熱內盧州1例。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天決定將強制使用口罩的規定延長實施到2022年1月31日。17日聖保羅州首府聖保羅市政府證實，Omicron已經在當地發生社區感染。

感染管制專家維加拉（Tania Vergara）說，科學證明最重要的非藥物措施是戴口罩、保持手部衛生和不群聚，民眾沒有理由不戴口罩，尤其是現在，除了COVID-19外，還出現非季節性的流感病毒。（編輯：黃自強）1101221

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