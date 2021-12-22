25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪

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氣象局22日表示，25日起轉為又濕又冷的天氣，由北而南愈晚愈冷，預估低溫探攝氏10度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，明天仍以北部、東北部有短暫雨為主；25日起轉為又濕又冷的天氣，由北而南愈晚愈冷，預估低溫探攝氏10度，玉山、合歡山都有看見飄雪的機會。

中央氣象預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天、24日仍然是東北風的環境，北部、東北部有短暫雨，主要以基隆北海岸、大台北及宜蘭為主；中部以北白天高溫略為回升，低溫仍維持在16度左右；南部天氣則相對穩定。

陳伊秀指出，25日起強烈大陸冷氣團南下，目前資料觀察強度達到寒流（台北氣象站低於10度）的機會降低，冷空氣持續影響至28日，27、28日清晨最冷，中部以北低溫約10度，空曠地區可能更低；白天高溫僅約13至15度左右。

降雨部分，陳伊秀表示，25日華南雲雨區東移，全台轉為濕冷天氣；25日降雨多在北台灣，以基隆北海岸、宜蘭、花蓮為主；26日則擴展到全台有雨，至27日晚間逐漸減緩。

陳伊秀說，由於水氣及溫度能配合，目前觀察在冷氣團影響期間，中部3000公尺以上高山及北部、東部2000公尺以上高山，都有降雪機會，以玉山、合歡山機會較高，太平山雖不排除飄雪，但可能性較低。

陳伊秀提醒，25日起平地風力增強，可能會有8至9級陣風，部分地區則可能出現9至10級強陣風，加上各地濕冷，請民眾注意保暖。（編輯：張芷瑄）1101222