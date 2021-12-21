耶誕節太平山有望飄雪 強烈大陸冷氣團25日報到

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氣象局表示，25日強烈大陸冷氣團南下，中部以北低溫10至12度；3000公尺以上高山都可能降雪，北台灣甚至太平山也有機會。圖為今年1月寒流太平山被白雪覆蓋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，明天起水氣漸減，全台低溫約攝氏17至19度；25日強烈大陸冷氣團南下、27日清晨最冷，中部以北低溫10至12度；3000公尺以上高山都可能降雪，北台灣甚至太平山也有機會。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受南方雲系影響，但整體水氣減少，主要降雨範圍以北部、東半部及中南部山區為主；23、24日天氣變化不大，主要以東北風迎風面降雨為主，中南部山區則是零星短暫雨。

黃恩鴻說，今天水氣最多，主要針對台中、南投及花蓮山區有發布大雨特報，明天起水氣逐漸減少，發生大雨的機會也會降低。

氣溫方面，明天全台低溫約17至19度，高溫部分北台灣約21至23度，中南部則是24至27度；預計25日冷空氣南下，由北而南愈晚愈冷。

黃恩鴻指出，目前資料顯示這波冷空氣達強烈大陸冷氣團等級，25、26日持續降溫，各地偏濕冷，雨勢以北部、東半部、中南部山區較明顯；最冷的時間點會落在27日、28日清晨，預估中部以北低溫10至12度，其他地區13至15度。

黃恩鴻說，目前觀察在25日晚間起至27日，這段期間全台3000公尺以上的山區都有飄雪的機會，北台灣因為溫度較低、水氣較多，因此可能2000公尺以上山區（如太平山）就有機會飄雪。

黃恩鴻提醒，明天西南部、恆春半島可能仍有長浪發生，提醒民眾注意。（編輯：陳仁華）1101221