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吳德榮：25日強冷空氣南下 有機會達寒流強度

2021/12/21 08:54
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今天全台有雨，接著逐日漸緩；25日強冷空氣南下，26、27日氣溫降至最低，為入冬以來最強的一波，台北低溫在12度以下，是否會跨過寒流門檻仍要再觀察。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，平地低溫以連江縣南竿鄉攝氏12.4度最低，平地低溫前8名皆位於金馬地區，本島則以新竹縣關西鎮14.9度最低；台北市南港區則是16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，颱風雷伊已減弱為熱帶性低氣壓，殘餘的水氣為各地帶來降雨、局部地區有較大雨勢。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天水氣東移，北部、東半部仍有局部雨，北台濕涼，其他地區天氣好轉；23日北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；24日白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24日晚間東北季風漸增強，北台灣轉有雨；25日強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；26、27日氣溫降至最低。

吳德榮表示，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬，皆為入冬以來最強的一波，並跨過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站12度以下）門檻，美、日模式甚至達「寒流」（台北氣象站低於10度）強度；不過仍有不確定性，應繼續觀察。（編輯：謝雅竹）1101221

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