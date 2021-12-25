蘇花改蘇澳隧道北上出口5車撞6傷 已恢復通行【更新】
2021/12/25 14:11（12/25 16:46 更新）
台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）蘇澳隧道北上出口，25日中午發生5輛汽車追撞，6人輕傷送醫。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）1輛休旅車今天中午行經蘇花公路改善路段蘇澳隧道北上出口時，疑因路滑，追撞前方4輛汽車，造成6人輕傷。蘇花改東澳端北上車道一度封閉，下午1時40分恢復正常通行。
警方表示，中午12時18分獲報，蘇花改蘇澳隧道北上出口發生5部車輛追撞交通事故。經初步了解，27歲陳姓男駕駛當時準備駛出蘇澳隧道北上路段時，疑因隧道內雨水路滑，不慎追撞前方4輛停等紅燈的自小客車。
警方指出，這起事故共造成6人輕傷（2名駕駛、4名乘客），送往羅東博愛醫院就醫，駕駛酒測值均為零，事故現場拖吊與清除作業於下午1時32分完畢。
公路總局第4區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正向中央社記者表示，事發後，蘇花改蘇澳到東澳段北上車道一度全線封閉，回堵約3.5公里，約下午1時40分恢復正常通車。（編輯：戴光育）1101225
蘇花改蘇澳隧道北上出口25日發生5車追撞交通事故，經警方初步了解，27歲陳姓男駕駛當時準備駛出蘇澳隧道北上路段時，疑因隧道內雨水路滑，不慎追撞前方4輛停等紅燈的自小客車，整起事故共造成6人輕傷。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
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