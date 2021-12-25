更多編輯台推薦新聞：
「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂
政治

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

蘇花改蘇澳隧道北上出口5車撞6傷 已恢復通行【更新】

2021/12/25 14:11（12/25 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）蘇澳隧道北上出口，25日中午發生5輛汽車追撞，6人輕傷送醫。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）蘇澳隧道北上出口，25日中午發生5輛汽車追撞，6人輕傷送醫。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）1輛休旅車今天中午行經蘇花公路改善路段蘇澳隧道北上出口時，疑因路滑，追撞前方4輛汽車，造成6人輕傷。蘇花改東澳端北上車道一度封閉，下午1時40分恢復正常通行。

警方表示，中午12時18分獲報，蘇花改蘇澳隧道北上出口發生5部車輛追撞交通事故。經初步了解，27歲陳姓男駕駛當時準備駛出蘇澳隧道北上路段時，疑因隧道內雨水路滑，不慎追撞前方4輛停等紅燈的自小客車。

警方指出，這起事故共造成6人輕傷（2名駕駛、4名乘客），送往羅東博愛醫院就醫，駕駛酒測值均為零，事故現場拖吊與清除作業於下午1時32分完畢。

公路總局第4區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正向中央社記者表示，事發後，蘇花改蘇澳到東澳段北上車道一度全線封閉，回堵約3.5公里，約下午1時40分恢復正常通車。（編輯：戴光育）1101225

蘇花改蘇澳隧道北上出口25日發生5車追撞交通事故，經警方初步了解，27歲陳姓男駕駛當時準備駛出蘇澳隧道北上路段時，疑因隧道內雨水路滑，不慎追撞前方4輛停等紅燈的自小客車，整起事故共造成6人輕傷。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
蘇花改蘇澳隧道北上出口25日發生5車追撞交通事故，經警方初步了解，27歲陳姓男駕駛當時準備駛出蘇澳隧道北上路段時，疑因隧道內雨水路滑，不慎追撞前方4輛停等紅燈的自小客車，整起事故共造成6人輕傷。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族