PLG中場Logo Shot挑戰 鋼鐵人球迷一投抱回60萬[影]

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PLG高雄鋼鐵人球團舉辦「百萬中場Logo Shot」活動，邀請球迷從中場投球，進球就可抱回現金大獎。前一天比賽沒人投進，球團26日加碼獎金到新台幣60萬元，由高雄市民洪先生（圖）以空心球抱回。中央社記者張新偉攝 110年12月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）PLG高雄鋼鐵人球團舉辦「百萬中場Logo Shot」活動，邀請球迷從中場投籃，進球就可抱回大獎。昨天3人挑戰失敗，球團今天加碼獎金達60萬元，由高雄市民洪先生以空心球抱回。

台灣職業籃球聯盟P. League+高雄鋼鐵人昨天在鳳山體育館迎來首場主場開幕戰，球團為到場看球觀眾準備耶誕驚喜「百萬中場Logo Shot」活動，從票根中抽出3名球迷，每人有1次機會從中場投球，只要投進就可獲得新台幣50萬元現金大獎，球團也會加碼捐50萬元給高雄市作為體育發展基金。

但是昨天經過3名球迷挑戰，都沒有人投進，球團今天再加碼，把獎金提升到60萬元。今天第2個上場挑戰的洪先生，就以空心入網，奪下大獎。

從事機車修護業的洪先生表示，自己還是學生的時候有打過籃球，但平常沒有特別練習，也沒想到會被抽中。他笑說自己平常三分球投得很差，被抽上場投球的時候只知道從中場一定要用2隻手，投進的瞬間自己也被嚇到，一切都是運氣。

洪先生說，還沒想到60萬元獎金要做什麼用。身為高雄市民的他也說，鋼鐵人是高雄人很期待的一支球隊，會一直支持下去。

鋼鐵人球團表示，除了球迷獎金加碼，捐給高雄市的金額也加碼到60萬元，將會捐給學校或市政府相關單位，協助體育活動在地發展。（編輯：張雅淨）1101226