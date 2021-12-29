坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式29日下午在台北舉行，副總統賴清德（中）應邀出席，會中接受創辦人坣娜（右）、薛智偉（左）夫婦致贈紀念禮品。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北29日電）位於台北市的猶太社區中心今天舉行開幕儀式，館內擁有台灣第一座猶太聖殿與猶太潔食實驗室。駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢致詞表示，希望該中心成為在台傳承猶太文化，與猶台文化與族群之間寬容、接納、理解的橋梁。

新落成的猶太社區中心坐落於台北市仁愛路巷內，是由薛智偉坣娜猶台文化交流協會（Jeffrey D. Schwartz and NaTang Jewish Taiwan Cultural Association，JTCA）出資建設，於2020年開始動工，並於今年12月完工開幕。

薛智偉坣娜猶台文化交流協會為四星集團創辦人暨董事長，也是在台猶太人薛智偉，與其妻子知名歌手坣娜共同成立的非營利性組織，致力為在台猶太人建立交流平台。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）於開幕典禮致詞時表示，猶太社區中心的成立對在台猶太人的生活發展來說，是一項重要且振奮人心的里程碑。這裡的精緻輝煌象徵在這座島上的猶太社群幾十年來的成長與繁榮。

柯思畢表示，幾世紀以來，全球各地的猶太人受到迫害，猶太社群也遭徹底消滅，但台灣始終對猶太人敞開雙臂，讓猶太社群對台灣的熱情接納，滿懷感激，也感謝台灣政府對建立猶太社區中心的支持。

柯思畢希望，這座中心能成為大家了解豐富猶太文化傳承、歷史與宗教信仰的地方，促進宗教對話，並擔任猶台文化與族群之間寬容、接納、理解的橋梁。

柯思畢對中央社記者表示，這座中心融合了地中海與以色列的建築風格，讓他想起許多在故鄉的建築。

位於台北市的猶太社區中心29日舉行開幕儀式。（圖取自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書facebook.com）

（圖取自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書facebook.com）

（圖取自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書facebook.com）

副總統賴清德（後右4）、台北市長柯文哲（後右3）29日下午出席猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式，與創辦人坣娜（後左3）、薛智偉（後左4）夫婦及總統府秘書長李大維（後右）、前外交部長錢復（後右2）等一起剪綵。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日

台北市長柯文哲在開幕典禮致詞表示，很高興台北市有台灣境內第一座不分宗派的猶太社區會館，並位於台北市中心，讓市民能近距離了解源遠流長的猶太文化。猶太人很多傑出人士，例如很多諾貝爾得主都是猶太人。

四星集團創辦人暨董事長薛智偉說，50年前兩手空空來到台灣，認真融入社會，也入籍成為猶太裔台灣人。能有今天的成就，是因為他能在自由、民主、有法制的中華民國台灣，發揮所長，但他身上依舊保有猶太文化歷史的DNA，所以希望讓來台的猶太人，有一個像家的所在地，並為台灣的猶太文化盡一份心力，也讓全世界的猶太人得以看見台灣這塊美麗寶島的價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

猶太社區中心擁有台灣第一座猶太聖殿、浸禮堂、真正的猶太潔食實驗室、大禮堂、幼兒園和成人教育教室，讓台灣的猶太社群有一塊專屬之處，可以享用安息日餐點、慶祝猶太節日並加深對猶太教律的奉行與了解，成為在台猶太人的新據點。

館內的「猶太藝文博物館」，則展出多年來薛智偉從世界各地蒐集的猶太文物與藝術收藏，有些物品的歷史可溯及17和18世紀。（編輯：蘇志宗）1101229

副總統賴清德（右2）、台北市長柯文哲（右）29日下午在台北出席猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式，與創辦人坣娜（左起）、薛智偉夫婦等一起完成啟動儀式。中央社記者施宗暉攝 110年12月29日

（圖取自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書facebook.com）