雪降花爭議不斷 韓國法院駁回禁播申請

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以1987年的首爾為背景的韓劇「雪降花」從拍攝期間就捲入扭曲歷史爭議，遭公民團體申請禁播，不過南韓法院日前駁回此項申請。（圖取自facebook.com/DisneyPlusTW）

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）以1987年的首爾為背景的韓劇「雪降花」從拍攝期間就捲入扭曲歷史爭議，遭公民團體申請禁播，不過南韓法院日前駁回此項申請。

韓聯社報導，公民團體世界市民宣言先前提出禁播雪降花的假處分申請，主張該劇將無端拷問並殺害無數民主化運動者的國家安全企劃部描寫為正直的公務員，可能帶給未親自經歷這段歷史的年輕世代錯誤歷史觀，並正當化國家暴力行為。

首爾西部地方法院29日開庭駁回申請，認為即使雪降花如世界市民宣言所主張的扭曲歷史，也難以認定觀眾就會盲目地全盤接受，且雪降花上映並未直接侵害申請人權益，申請方也無權代替一般民眾申請禁播的假處分。

雪降花從拍攝期間就爭議不斷，最大爭議在於劇情設定男主角假扮為大學生參與民運的北韓間諜，遭批美化間諜、貶低民主化運動。由演員丁海寅、女團BLACKPINK成員Jisoo飾演的兩名主人公原型也被指來自南韓民主化運動代表人物，製作方因此更改劇中女主角名字。

南韓社會原就對歷史問題相當敏感，SBS電視台今年初推出的史劇「朝鮮驅魔師」就因涉及扭曲朝鮮歷史等爭議，在國內觀眾反彈下宣布停播；雪降花背景涉及許多南韓長者仍記憶鮮明的近代民主運動，議題更為敏感，民眾在青瓦台國民請願平台發起的廢止連署已超過20萬人同意。

不過，JTBC電視台仍堅持播出此劇，並為澄清爭議而特別將播映時間提前，播映到男主角身分曝光、女主角深感遭背叛的劇情，主張真正劇情並未貶低民主化運動。

雪降花實際播出後成績也不如預期的差，在OTT平台Disney+躋身人氣戲劇，在香港、日本、新加坡、台灣等地區都上升至第2名，28日在南韓國內也排行第2，29日降至第6名。（編輯：陳惠珍）1101230