更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

國3連環車禍疑曳引車變換車道不當 雙向回堵5公里

2022/1/2 13:39（1/2 15:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道3號南向73公里的高原路段2日近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，事故於中午12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日
國道3號南向73公里的高原路段2日近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，事故於中午12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）元旦假期返鄉車潮湧現，國道3號南向73公里的高原路段近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀生10多部車輛的撞擊交通事故，所幸未造成人員傷亡，但事故造成雙向回堵約5公里。

國道公路警察局透過通訊軟體表示，這起交通事故發生於上午11時45分許，在國道3號南向73公里的高原路段，駕駛未載貨營業曳引車的30歲余姓駕駛，疑因變換車道操作不當，導致煞車過程車頭鎖死向左偏撞上內側分隔島。

警方表示，這場事故造成北向12輛自小客車受波及車輛受損，所幸並未造成人員傷亡，詳細的肇事原因正由警方調查中。

警方指出，事故造成雙向回堵約5公里，事故於12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（編輯：李亨山）1110102

元旦假期返鄉車潮湧現，國道3號南向73公里的高原路段，2日疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，所幸未造成人員傷亡。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日
元旦假期返鄉車潮湧現，國道3號南向73公里的高原路段，2日疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，所幸未造成人員傷亡。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族