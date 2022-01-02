國3連環車禍疑曳引車變換車道不當 雙向回堵5公里

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國道3號南向73公里的高原路段2日近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀10多部車輛的撞擊交通事故，事故於中午12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）元旦假期返鄉車潮湧現，國道3號南向73公里的高原路段近中午疑因曳引車駕駛變換車道不當，釀生10多部車輛的撞擊交通事故，所幸未造成人員傷亡，但事故造成雙向回堵約5公里。

國道公路警察局透過通訊軟體表示，這起交通事故發生於上午11時45分許，在國道3號南向73公里的高原路段，駕駛未載貨營業曳引車的30歲余姓駕駛，疑因變換車道操作不當，導致煞車過程車頭鎖死向左偏撞上內側分隔島。

警方表示，這場事故造成北向12輛自小客車受波及車輛受損，所幸並未造成人員傷亡，詳細的肇事原因正由警方調查中。

警方指出，事故造成雙向回堵約5公里，事故於12時45分排除，呼籲行經當地的車輛小心駕駛，避免再度引發事故。（編輯：李亨山）1110102