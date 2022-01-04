蘋果市值突破3兆美元全球首家 近2年飆升2倍

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蘋果公司市值3日一度衝破3兆美元關卡，成為首家實現此一成就的美國企業。圖為2021年12月23日曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年1月4日

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）蘋果公司市值今天一度衝破3兆美元關卡，成為首家實現此一成就的美國企業。蘋果在COVID-19大流行期間業績暢旺，支援5G技術的iPhone熱賣，近兩年市值飆升2倍。

蘋果（Apple）午盤股價一度衝上182.88美元，衝破182.86美元關卡，市值首度站上3兆美元（約新台幣82.9兆元）。蘋果股價隨後略微拉回，終場上漲4.44美元，漲幅2.5%，今年首個交易日收在182.01美元，3兆美元市值得而復失。

時間拉回2020年3月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球引爆股災時，蘋果股價一蹶不振。但在聯邦準備理事會（Fed）史無前例刺激措施支撐下，美股迅速反彈，蘋果等科技權值股扮演反攻火車頭角色，股價與公司市值水漲船高。

iPhone問世近15年來，蘋果一直保有績優股色彩，加上2014年後兩度分割股票、股價更為親民，蘋果股票已成為法人與散戶熱門投資標的。

蘋果公司1976年創立，2018年8月市值首度站上1兆美元，耗時42年。之後兩年，蘋果市值多次失守1兆美元關卡，拜聯準會寬鬆貨幣政策刺激熱錢湧入股市所賜，蘋果市值於2020年8月突破2兆美元。相隔約16個月，蘋果市值衝上3兆美元。

COVID-19大流行後，遠距辦公與學習蔚為潮流，MacBook與iPad等蘋果裝置需求旺盛。2020年秋季，蘋果發表支援第5代行動通訊技術（5G）的iPhone 12，掀起近年最熱烈換機潮，蘋果業績蒸蒸日上，有助股價不斷創歷史新高。

去年蘋果股價漲幅接近34%，為道瓊工業指數表現最棒的成分股之一。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）去年12月以蘋果致力開發擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）技術為由，將蘋果目標股價從164美元調升至200美元，維持投資評等為「加碼」。

蘋果貴為全球市值冠軍企業，犯錯空間有限，上個會計年度營收與營業利益分別激增33%、64%，繳出近年最耀眼業績，未辜負投資人殷切期待。

除蘋果外，市值1兆美元以上的美國企業還包括微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）、特斯拉（Tesla）。臉書（Facebook）母公司Meta離這道關卡僅一步之遙。

這些企業市值都在美股近兩年大漲期間暴增，但聯準會為壓制COVID-19大流行期間因供需失衡而居高不下的通貨膨脹，已決定加快縮減疫情爆發後支撐經濟的購債措施規模，今年預料將多次升息，估值偏高的股票買氣可能受影響。（編輯：郭中翰）1110104

投資人有信心 蘋果市值扣關3兆美元成功

（中央社紐約3日綜合外電報導）蘋果公司今天成為全球第一家市值達到3兆美元的企業，投資人相信，蘋果在進軍自駕車和元宇宙等新市場的情況下，必將不斷推出暢銷產品。

蘋果股價在2022年第一個交易日今天中午，上揚到182.88美元新高，一舉推升市值到達3兆美元大關。

蘋果是在2020年8月達到2兆美元市值，當時疫情方熾，帶動了個人電子產品需求。（譯者：張佑之）1110104