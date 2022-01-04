美股2022年開紅盤 道瓊標普創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）美股2022年開紅盤，道瓊指數上漲246點，與標普500指數一同收在歷史新高點。蘋果公司市值破3兆美元，特斯拉股價在交車數據激勵下飆漲13.5%，台積電ADR漲幅則逾7%。

3大指數擺脫去年封關日收黑陰影，今天午盤扶搖直上。道瓊工業指數終場上漲246.76點，漲幅0.68%，收在36585.06點。標準普爾500指數上漲30.38點，漲幅0.64%，收在4796.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲187.83點，漲幅1.2%，收在15832.8點。

蘋果（Apple）午盤股價一度衝破182.86美元關卡，成為史上首家市值超過3兆美元的企業。蘋果股價終場上漲2.5%，收在182.01美元，去年初以來累計漲逾37%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布去年第4季交車30.8萬輛，優於市場預期，全年交車量激增87%，為近年來最佳表現，激勵股價飆漲13.5%。特斯拉是投資人以選擇權作多的熱門標的，去年股價漲幅直逼50%。

晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數勁揚2.05%。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾7%，為表現次佳的成分股。

美國公債價格下跌，10年期券種殖利率從去年封關日近1.5%衝破1.6%關卡。美債殖利率與市場利率連動，利率走升有助拉抬銀行業利潤，富國銀行（Wells Fargo）與美國銀行（Bank of America）股價漲幅分別達5.7%、3.8%。

全美COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖令人憂心，但投資人普遍預期變異病毒株Omicron迅速散播只會帶來短期影響，不致拖垮經濟復甦。與疫情走向連動密切的航空、郵輪、博弈等族群今天股價表現亮麗。

美股去年封關日雖收黑，但在聯邦準備理事會（Fed）寬鬆貨幣政策加持下，3大指數屢創歷史新高。標普500指數去年70度收在歷史新高點，全年上漲26.9%，為2019年來最佳表現；道瓊指數與那斯達克指數同期漲幅分別達18.7%、21.4%。

隨著2022年到來，退休基金等投資「新錢」湧入，美股1月可望有好的起步。美銀統計，過去13年，標普500指數11度新年度首週週線收紅。

不過，美股投資人近期操作轉趨保守，公用事業、地產等防禦性族群表現優於近兩年帶動美股向上的科技股。聯準會為壓制COVID-19大流行期間因供需失衡而居高不下的通貨膨脹，已決定加快縮減疫情爆發後支撐經濟的購債措施規模，今年預料將多次升息，恐衝擊股票等高風險資產表現。

美國去年11月通膨率創39年來新高，Omicron變異株近期迅速傳播，部分投資人憂心疫情回溫可能進一步擾亂供應鏈，物價漲勢更難緩和。

傳染力極強的Omicron變異株造成確診病例暴增，但完整接種疫苗的患者症狀較輕，COVID-19住院及死亡人數未大幅增加。美國耶誕及跨年假期數千航班因大量機組員隔離而取消，部分商家生意也受影響，部分投資人仍預期這只是短暫亂流。（編輯：郭中翰）1110104