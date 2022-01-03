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特斯拉2021年交車近百萬輛 較前一年成長約1倍

2022/1/3 11:55（1/3 12:12 更新）
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美國電動車製造商特斯拉2日表示，2021年共交付了近100萬輛車，較前一年多出快1倍。圖為2021年上海車展特斯拉展位。（中新社）
美國電動車製造商特斯拉2日表示，2021年共交付了近100萬輛車，較前一年多出快1倍。圖為2021年上海車展特斯拉展位。（中新社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國電動車製造商特斯拉（Tesla）今天表示，2021年共交付了近100萬輛車，較前一年多出快1倍，在全球供應鏈面臨挑戰的情況下，這樣的結果優於預期。

特斯拉在聲明中說，2021年共交付了93萬6000輛所有型號的汽車，比前一年增加了87%。

特斯拉去年1月曾表示，未來幾年的目標是每年交車量都能成長50%，而今天這番成果遠遠超過當時設下的目標。

最近將總部從加州帕羅奧圖（Palo Alto）遷到德州奧斯汀（Austin）的特斯拉去年售出91萬1208輛的Model 3和Model Y，還有2萬4964輛售價分別為9萬美元（約新台幣251萬元）、10萬美元（約新台幣279萬元）的豪華車款Model S 和Model X。

光是在第4季，特斯拉就交付了30萬8600輛車，成功克服困擾汽車產業的全球物流問題。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前表示，他能以新的晶片設計和更新軟體來解決大部分半導體短缺的問題。

美國租車公司赫茲（Hertz）去年10月下訂10萬輛電動車，為特斯拉的營運再注入一劑強心針，這筆訂單將於2022年完成。

相關消息宣布後，讓特斯拉成為市值超過1兆美元的績優股公司。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110103

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