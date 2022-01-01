特斯拉2款電動車有安全疑慮 在美中召回67.5萬輛

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特斯拉汽車公司因Model S和Model 3的前引擎蓋和行李箱問題，在美國和中國召回67萬5000輛車。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）特斯拉汽車公司（Tesla Inc）因兩款車的前引擎蓋和行李箱問題，在美國和中國召回67萬5000輛車，引發外界對這種受歡迎電動車安全性產生新的疑慮。

繼特斯拉宣布在美國召回約47萬5000輛電動車幾個小時後，中國監管當局也宣布召回近20萬輛車。

根據美中監管當局，引擎蓋和行李箱等問題增添車禍風險。

美中監管當局指出，Model 3車廂重複開關，可能會導致後視攝影機的線路受損。

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）表示，Model S前引擎蓋的閂鎖組件恐導致引擎蓋無預警開啟、阻礙駕駛視線。

這次車輛召回數量，約當馬斯克（Elon Musk）掌舵的特斯拉迄今產出的1/4。（譯者：徐睿承）1110101