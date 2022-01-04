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蘋果iPhone2/72

蘋果市值突破3兆美元 分析師：去年底iPhone大賣

2022/1/4 11:50（1/4 12:08 更新）
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蘋果iPhone 13系列在去年底耶誕和年節假期銷售狀況備受關注。圖為蘋果信義A13直營店。（中央社檔案照片）
蘋果iPhone 13系列在去年底耶誕和年節假期銷售狀況備受關注。圖為蘋果信義A13直營店。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果（Apple）iPhone 13系列在去年底耶誕和年節假期銷售狀況備受關注，分析師指出，無畏晶片缺貨，去年底假期旺季，超過4000萬支iPhone 13系列機型售出。

國外科技網站MacRumors在美國時間3日引述券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）報告指出，市場對iPhone需求持續強勁，從去年底延續到今年第1季，去年第4季市場對iPhone的需求量超過供給量。

艾夫斯針對供應鏈進行數週調查顯示，去年第4季iPhone的供需差距大約有1200萬支，去年底假期期間，超過4000萬支iPhone 13系列售出，他預估今年上半年供應鏈供貨吃緊狀況可望緩解，蘋果業績表現可望「順風」（tailwinds）。

蘋果市值今天一度衝破3兆美元關卡，成為首家實現此一成就的美國企業，蘋果午盤股價一度衝上182.88美元，衝破182.86美元關卡，市值首度站上3兆美元（約新台幣82.9兆元）。

蘋果股價隨後略微拉回，終場上漲4.44美元，漲幅2.5%，今年首個交易日收在182.01美元，3兆美元市值得而復失。

國外科技網站Appleinsider於去年12月下旬日引述摩根大通（J.P.Morgan）分析師查特吉（Sam Chatterjee）報告指出，iPhone 13系列供應持續改善，訂單交期時間持續縮短，是iPhone 13系列推出以來最佳狀況。

報告指出，iPhone 13 mini和iPhone 13交期已降到2天，高階版iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max交期，也降到5天。（編輯：楊凱翔）1110104

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