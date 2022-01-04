虎年生肖套幣來了 限量9萬套網路臨櫃雙軌銷售

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中央銀行委請台灣銀行公開發售的「壬寅虎年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，銀幣正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，銅合金幣背面則為部分上彩的「山茶花」，具有高潔、謙讓的寓意。中央社記者張皓安攝 111年1月4日

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行委請台灣銀行公開發售的第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」來了，民眾今（4）日起可以上網預購，19日起則可臨櫃購買。

「壬寅虎年生肖紀念套幣」套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新台幣1800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行說明，今年同樣採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式銷售，民眾自111年1月4日上午10時起可上網預購，或於1月19日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

「壬寅虎年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為台東蘭嶼雅美（達悟）族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」；銅合金幣正面則以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」，由於山茶花喜愛溫潤氣候，具有高潔、謙讓的寓意。

中央銀行委請台灣銀行公開發售的「壬寅虎年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，銀幣正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，銅合金幣正面則以生肖「虎」為主構圖。中央社記者張皓安攝 111年1月4日

央行發行局局長鄧延達表示，今年是虎年，而老虎是山中之君、百獸之王，更是代表吉祥的瑞獸，寓意非常好，生肖套幣相當具有收藏價值。

相較去年牛年套幣銷售10萬套，今年虎年套幣數量減為9萬，鄧延達表示，去年的牛年套幣銷售達9成，如果民眾有興趣，還是可以繼續購買；至於虎年套幣銷售情況，正如銅合金幣正面構圖，老虎尾巴往上翹，代表後市看漲，「我永遠希望愈賣愈好」。

套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

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由於央行去年起開放網路預購生肖套幣，央行今天也特別說明，台銀即日已起於網站設置「壬寅虎年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自1月4日上午10時起至1月10日中午12時止。

預購數量如果超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月11日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月14日下午3時30分止；完成繳款者，可於1月19日起1個月內至選定的台灣銀行分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，民眾可上網查閱。（編輯：楊蘭軒）1110104