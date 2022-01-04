台積電大立光強漲 台股盤中續創新高達18504點

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（中央社記者張建中台北4日電）台股今天持續創高，盤中一度大漲234.04點，攀高至18504.55點。台積電與大立光股價同步走高，帶動電子類股指數勁揚逾2%，是推升台股再創新高主要動力。

至11時11分，台股加權指數來到18441.42點，上漲170.91點，成交值新台幣2013.31億元。

美系外資預期，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，今年美元營收將成長26.1%，激勵台積電美國存託憑證飆漲逾7%，帶動今天股價表現強勁，一度達新台幣656元，大漲25元，市值增加6482億元，攀高至17.01兆元，貢獻大盤指數約210點

大立光去年上半年股利將於今年1月12日除息，每股將配發31.15元現金，今天股價表現強勁，一度達2650元，大漲150元。 其他的光學鏡頭廠玉晶光及今國光股價也有不錯表現。

在部分電容產品價格小幅調漲激勵下，被動元件廠國巨、華新科及禾伸堂股價同步走高。整體電子類股指數一度大漲逾2%，為推升大盤創高的主要動力。

傳統產業股表現相對疲弱，普遍走跌，玻璃及鋼鐵類股指數同步下挫逾1%，表現最弱勢。紡織、汽車及航運類股表現相對強勢，類股指數同步上揚。（編輯：楊蘭軒）1110104