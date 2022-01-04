更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300

股匯雙漲 新台幣盤中升抵27.578元近4個月新高

2022/1/4 10:40（1/4 13:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣4日盤中最高來到27.578元，創近4個月以來盤中新高。（中央社檔案照片）
新台幣4日盤中最高來到27.578元，創近4個月以來盤中新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）台股早盤在台積電強勢帶動下，突破18500點，再創歷史新高。台股走高也助長新台幣升值氣焰，新台幣盤中最高來到27.578元，也是2021年9月、近4個月以來盤中新高。

美股走揚，道瓊指數和標普指數同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%，台積電今天早盤股價最高達新台幣656元，帶動大盤指數一度漲230點，突破18500點關卡。

台股再創新高也助長新台幣升值氣焰，新台幣兌美元匯率今天以27.64元開盤，開盤不久就升破27.6元關卡，一度升值5.4分，盤中最高來到27.578元，再創2021年9月以來、近4個月新高。新台幣盤中的前次高點在2021年9月7日的27.570元。

新台幣驚驚漲，連帶也影響對其他貨幣的匯率走勢。根據台銀最新牌告匯率，今天早上日圓現鈔賣出價一度下探新台幣0.2426元，哈日族可把握機會換匯撿便宜，為未來旅費作準備。（編輯：楊凱翔）1110104

延伸閱讀
新台幣全年強升2.95% 居最強亞幣3大關鍵一次看台積電大立光領軍 台股漲255點收18526點再創新高台股投資人年輕化 總開戶數逾1200萬創新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀