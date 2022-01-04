股匯雙漲 新台幣盤中升抵27.578元近4個月新高

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（中央社記者蘇思云台北4日電）台股早盤在台積電強勢帶動下，突破18500點，再創歷史新高。台股走高也助長新台幣升值氣焰，新台幣盤中最高來到27.578元，也是2021年9月、近4個月以來盤中新高。

美股走揚，道瓊指數和標普指數同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%，台積電今天早盤股價最高達新台幣656元，帶動大盤指數一度漲230點，突破18500點關卡。

台股再創新高也助長新台幣升值氣焰，新台幣兌美元匯率今天以27.64元開盤，開盤不久就升破27.6元關卡，一度升值5.4分，盤中最高來到27.578元，再創2021年9月以來、近4個月新高。新台幣盤中的前次高點在2021年9月7日的27.570元。

新台幣驚驚漲，連帶也影響對其他貨幣的匯率走勢。根據台銀最新牌告匯率，今天早上日圓現鈔賣出價一度下探新台幣0.2426元，哈日族可把握機會換匯撿便宜，為未來旅費作準備。（編輯：楊凱翔）1110104