台積電大立光領軍 台股漲255點收18526點再創新高

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台股4日在台積電、大立光領軍下開高走高，指數終場收在18526.35點，再創新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北4日電）台股今天開高走高，指數收在18526.35點的今天最高點，勁揚255.84點再創歷史新高。台積電與大立光股價同步攻高，帶動電子類股指數強漲逾2%，為推升台股創高的一大動能。

台股加權指數今天收在18526.35點，上漲255.84點，漲幅1.4%，成交值新台幣3251.12億元。

台積電預計13日召開法人說明會，外資看好營運前景，激勵台積電美國存託憑證飆漲逾7%，帶動台積電今天股價竄高至656元，大漲25元，市值增加6482億元，攀高至17.01兆元，貢獻大盤指數約210點。

大立光去年上半年股利將於今年1月12日除息，每股將配發31.15元現金。另外，市場傳出，蘋果（Apple）要求大立光打造一條龍布局，結合鏡頭及音圈馬達（VCM）業務，有助提升市占。大立光受到相關題材激勵，今天股價終場攀升至2695元，大漲195元。

被動元件廠國巨、華新科及禾伸堂在部分電容產品價格小幅調漲激勵下，股價同步走高，連帶帶動整體電子類股指數上漲逾2%，為推升大盤創高的主要動力。

傳統產業股漲跌互見，玻璃及鋼鐵類股指數同步下挫逾1%，表現相對弱勢。航運類股表現則相對強勢，類股指數上揚逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股市場氣氛正向，指數走勢可望呈現高檔震盪，權值股漲勢若能進一步擴大，將有助拉大台股的上攻空間。（編輯：楊凱翔）1100104