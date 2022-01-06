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國鼎COVID-19新藥解盲達標 股價狂飆67%觸熔斷

2022/1/6 10:38（1/6 10:57 更新）
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國鼎生技自行研發的COVID-19口服藥解盲成功，6日股價狂飆67%觸動熔斷機制。（中央社檔案照片）
國鼎生技自行研發的COVID-19口服藥解盲成功，6日股價狂飆67%觸動熔斷機制。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北6日電）興櫃股國鼎生技5日宣布自行研發的COVID-19住院口服藥二期解盲達標，預計4月向美國申請緊急使用授權（EUA），激勵今天股價盤中最高飆漲至237元，狂飆67%，因觸動熔斷機制，今天暫停交易至收市。

國鼎今天開盤交易僅7分鐘即大漲95.6元，衝上237元，飆漲67%，因觸動熔斷機制暫停交易，9時8分即收在234元，總成交量2799張。

由於興櫃成交均價與前日成交均價差距達50%以上，即達熔斷標準，櫃買中心也緊急公告表示，需暫停交易至本日收市，於次一營業日恢復交易。

國鼎新藥試驗數據顯示，主要評估指標試驗結果，在第14天用藥組患者的康復率是97.9%；用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。

國鼎董事長劉勝勇表示，國鼎新藥展現出非常良好的安全耐受性，目前國鼎是唯一COVID-19住院口服用藥二期臨床試驗解盲達標的新藥。（編輯：張良知）1110106

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