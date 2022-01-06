台股跳空大跌逾百點破18400點關卡與5日線 台積電早盤跌12元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）受美股大跌影響，台股今天早盤大跌187.36點，來到18312.60點，失守18400點關卡與5日線。

9時13分止，加權指數來到18352.26點，下跌147.70點，成交金額新台幣540.59億元。

台積電早盤來到638元，下跌12元；大立光來到2575元，下跌35元；鴻海則下跌1.5元，來到107.5元。（編輯：楊蘭軒）1110106

費半指數重挫 台積電早盤跌12元市值縮水3111億

（中央社記者張建中新竹6日電）美股重挫，費半指數下挫3.2%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾4.7%，台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣638元，下跌12元，市值縮水3111億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）例會紀錄公布，投資人憂心聯準會為壓制通膨將加快升息、縮減資產負債表。道瓊工業指數下跌392.54點，跌幅1.07%；那斯達克指數重挫522.54點，跌幅3.34%。

晶片股超微（AMD）與輝達（NVIDIA）同步下跌超過5.7%，費城半導體指數重挫3.2%，台積電ADR也跌逾4.7%。台積電今天股價也走勢疲弱，早盤一度達新台幣638元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至16.54兆元，影響大盤指數約100點。

台積電預計1月13日舉行法人說明會，市場普遍預期，受惠漲價效益，加上5G及高效能運算需求持續成長，台積電今年營收成長可期，將再創歷史新高。（編輯：楊凱翔）1100106