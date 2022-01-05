台積電法說會1/13登場 聚焦資本支出等7大議題

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台積電法說會13日將登場，市場關注營運展望、毛利率及與英特爾的競合7大議題。圖為台積電總裁魏哲家（左）與董事長劉德音（右）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電法說會將於13日登場，隨著近日股價劇烈波動，市場關注度大增，主要聚焦營運展望、毛利率、資本支出、產能布局、先進製程、應用市場及與英特爾的競合7大議題。

美系外資搶在台股2022年開紅盤前夕，於2日發布台積電報告，看好台積電營運前景，並將目標價自新台幣1028元，調升至1035元，台積電美國存託憑證連日大漲，連帶帶動台積電股價衝高。

台積電於3日及4日兩天共大漲41元後，今天早盤股價延續強勁走勢，跳空達669元，再漲13元，距離歷史最高價679元僅剩10元。只是股價急漲後，賣壓湧現，台積電股價震盪走低，由紅翻黑，收在650元，下跌6元。

台積電近日股價表現牽動台股走勢，成為市場關注焦點，半導體產業分析師陸行之也在社群媒體上發文，提出對台積電法人說明會關注的重點。

綜合美系外資報告及陸行之提出的重點，市場主要聚焦在台積電的營運展望、毛利率、資本支出、產能布局、先進製程、應用市場及與英特爾的競合關係7大議題。

營運展望方面，美系外資預估，台積電第1季在晶圓代工報價調漲效益下，營運表現可望淡季不淡，季營收將較去年第4季再成長3.7%。陸行之關注晶圓代工漲價是否真能讓台積電第1季營收及獲利率高於去年第4季水準。

美系外資預期，台積電今年美元營收可望成長26.1%。陸行之關注台積電今年營收成長預估，增幅是否真能高於部分分析師預期的20%水準，獲利也能同步成長高於20%。

美系外資預期，5G、高效能運算需求持續成長，及虛擬貨幣需求強勁，是驅動台積電今年營運成長主要動能。陸行之關心除了車用及數據中心需求外，還有哪些應用需求高於預期。

台積電去年因新台幣升值，及5奈米製程初步放量，對整體毛利率造成稀釋，毛利率面臨下滑壓力，一度面臨50%關卡保衛戰。美系外資預期，台積電今年毛利率可望回升至53.1%水準。陸行之關心台積電調漲代工價格，能否順利抵銷折舊費用大增帶來的毛利率壓力。

資本支出方面，台積電原先規劃3年資本支出1000億美元，只是這並未包含日本及高雄設廠計畫的費用，台積電勢將調高資本支出。美系外資預估，台積電可能調高至1080億美元，今年資本支出金額將約380億美元。

市場傳出，台積電今年資本支出可能高達380億至420億美元，3年資本支出金額有可能調高到1120億美元，調幅達12%。高於陸行之預估的今年資本支出350億至400億美元。

除台積電確切的資本支出計畫外，陸行之同時關心台積電產能擴充規劃，多少資本支出用於擴充7奈米製程以下先進製程，多少用於12吋成熟製程，又多少用於擴充8吋產能。

台積電先進製程進展也是市場關注重點，3奈米製程將於今年下半年量產，2奈米製程預計2025年量產，進度是否提前，還有生產基地，都備受矚目。

美國晶片大廠英特爾（Intel）一方面力拚重返半導體技術領先地位，並有意爭搶晶圓代工市場，一方面又要委由台積電代工生產，台積電如何看待雙方的競合關係，又如何因應，將是各界關心的重點議題。

台積電法說會料將是下週市場的重頭戲，台積電法說會後，過去曾提出「投資台積電是死錢」看法的外資，是否調整對台積電的投資評等，也備受關注。（編輯：黃國倫）1110105