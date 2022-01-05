去年12月外匯存底5484億美元 創3高紀錄

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）中央銀行今天公布110年12月外匯存底統計寫下「三高」紀錄，除了外匯存底金額為5484.08億美元，續創歷史新高，外資持有新台幣資產共折計7545億美元、約當外匯存底138%，也雙創歷史新高。

央行統計，110年12月底，台灣的外匯存底金額為5484.08億美元，較11月底增加10.76億元，連續5個月走揚，且續創歷史新高紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民說明，12月外匯存底的變動因素，主要是外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動所致。

央行也提供各國外匯存底最新統計數據，中國3兆2224億美元，蟬聯冠軍，日本為1兆2795億美元，瑞士1兆60億美元，印度5714億美元，台灣則以5484億美元續居第五。

回顧110年外匯存底變化，全年增加185億美元，低於109年度大增的518億美元。蔡烱民表示，109年外匯市場波動較大，央行大舉買匯，使得全年外匯存底增加金額相對龐大，110年除了1月跟3月波動較劇，其餘時間外匯市場供需已大致平衡。

央行也公布110年12月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7545億美元，約當外匯存底138%，也雙創新高紀錄。

蔡烱民解釋，12月台股表現亮麗，聖誕節過後更持續攻高、站上萬八，台股市值水漲船高，自然讓外資持有新台幣資產金額，以及約當外匯存底占比跟著攀高。

對於外資持有新台幣資產約當外匯存底高達138%，蔡烱民認為不需要過度擔心，這只是參考指標，韓國此數值甚至曾達200%，平常心看待即可。（編輯：潘羿菁）1110105