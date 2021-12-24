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美FDA批准默沙東口服藥 增加COVID-19療法選項

2021/12/24 02:33（12/24 08:30 更新）
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美國食品暨藥物管理局23日批准高風險成人使用默沙東集團的COVID-19口服藥。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
美國食品暨藥物管理局23日批准高風險成人使用默沙東集團的COVID-19口服藥。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准高風險成人使用默沙東集團的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥。值此之際，高傳染力的Omicron變異株正讓染疫人數激增。

法新社報導，FDA同意給予默沙東（Merck）口服藥緊急使用授權的前一天，已先放行由輝瑞大藥廠（Pfizer）所研發、類似但更有效的口服藥。

FDA科學家卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）表示：「今日授權額外提供一種以口服藥形式對抗COVID-19病毒的治療選項。」

默沙東研發的口服藥須在症狀開始5天內服用。1400名參與者的受試結果顯示，高風險人士在服用默沙東口服藥後，染疫住院和死亡情形可減少3成。

輝瑞口服藥則可使住院和死亡減少幾乎9成。

儘管疫苗與追加劑依然是抗疫最重要工具，專家仍樂見有新的口服治療方式。

目前為止，COVID-19主要治療方式為合成抗體或吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），須透過輸液方式施用。（譯者：楊昭彥）1101224

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