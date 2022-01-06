元大台灣50半年度配息估3.2元 預定1/21除息

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）擁有34.6萬受益人的「國民ETF」元大台灣50，將在1月21日除息，2021年度下半年的配息每受益權單位預估發放3.2元，將於3月4日發放配息，合計2021年度預計配息3.55元。

元大台灣50此次每受益權單位預估發放3.2元，創下2016年該ETF（指數股票型基金）從年配息改為每年兩次配息以來，同期最高的分配收益金額。

元大台灣50為國內首檔發行的ETF，近年國人熱衷被動式投資，根據集保結算所統計，2019年底，元大台灣50的受益人約9萬人，2020年底增至19.1萬人，2021年底受益人再成長到34.6萬人，近2年激增近3倍；統計至2021年12月30日，元大台灣50的規模也成長到1760億元，稱冠台股上市櫃ETF，令該ETF的配息成果愈來愈受關注。

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元大投信公告，元大台灣50去年度下半年配息第一階段評價，預估每受益權單位將配發3.2元，1月19日還會進行第二階段配息公告，確認實際的配發金額。

元大表示，受惠台灣企業獲利提升，元大台灣50近年表現成長，歷次除息都有填息的表現，於2018、2019、2020及2021年7月除息時，都在除息日當天完成填息。另一方面，元大投信響應ESG潮流，已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證。（編輯：張均懋）1110106