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合庫銀申設布拉格代表人辦事處 金管會點頭

2022/1/7 18:28（1/7 20:30 更新）
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金管會表示，同意合作金庫商業銀行向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處。圖為合庫銀台北總部。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者蘇思云台北7日電）金管會表示，同意合作金庫商業銀行向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處。這是繼中國輸出入銀行後，第2家獲得金管會同意前往捷克設立分支機構者。

金融監督管理委員會（金管會）今天發布新聞稿。

金管會表示，合作金庫商業銀行為拓展歐洲地區業務發展的版圖，把握中東歐市場商機，並加強對歐洲地區台商的服務品質，因此規劃在捷克設立布拉格代表人辦事處。

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根據資料，合作金庫商業銀行現已設有西雅圖、洛杉磯、馬尼拉、香港、蘇州、雪梨、金邊、天津、福州、紐約、長沙、墨爾本、永珍等13家分行，台灣聯合銀行1家子行及北京、仰光2家代表人辦事處。

金管會表示，我國銀行在歐洲據點尚有英國、法國、德國、比利時及荷蘭，在捷克目前未設有分支機構。金管會在2021年11月11日同意中國輸出入銀行向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，合作金庫商業銀行是第2家申設者。（編輯：潘羿菁）1110107

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