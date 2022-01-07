台股跌198點失守18200關卡 紅盤首週收黑49點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）在疫情擴大疑慮下，電子股盤中出現恐慌性急殺，台股今天上下震盪310點，終場指數下跌198.16點，收在18169.76點，跌破18200點關卡，開紅盤首週週線收黑49點。

法人指出，市場持續關注美國聯準會提前縮減購債、甚至提前升息的動向，影響台股震盪整理。

台股今天開盤反映美國費城半導體指數反彈，大盤一度上漲76.2點，最高來到18444.12點，重返5日線約18420點。

不過9時30分後電子股急殺，權值股台積電、聯發科、日月光投控、台達電領跌；傳產股航運族群一度跌幅超過2%，航空雙雄華航、長榮航一度大跌超過8%，台股盤中最低來到18134.41點，大跌233.51點，跌破10日線約18250點，連續失守18300點和18200點整數關卡。

終場指數下跌198.16點，收在18169.76點，成交值新台幣3268.35億元，代表中小型股的櫃買OTC指數下挫近2%。電子股今天成交值約2069億元，占比約63.3%；航運股成交值約428億元，占比約13.1%。台股今天收週線，新年紅盤首週週線下跌49.08點，

電子股今天下跌1.59%，金融股相對有撐上漲0.52%。晶圓代工龍頭台積電終場收在634元，下跌1.55%；鴻海收在106.5元，小跌0.47%；聯發科終場收在1100元，下跌3.08%；日月光投控收在106.5元，下跌1.84%；台達電收在283元，下跌2.75%。

航運股今天大幅震盪，終場下跌1.31%，其中貨櫃三雄萬海收在187.5元，下跌1.83%；長榮收140.5元，下跌1.75%；陽明收113.5元，下跌0.87%。盤中一度跌逾8%的航空股中場後跌幅收斂，華航及長榮航終場均收在27元，跌幅1.46%及1.1%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，Omicron變異株症狀病毒傳播速度快，但輕症為主，對全球影響應不如Delta病毒，預期疫情對股市影響將漸淡化。

魏永祥指出，目前市場關注焦點在於美國聯邦公開市場委員會（FOMC）提前縮減購債、甚至提前升息的動向，影響台股震盪整理。他預期，即使市場憂慮通膨風險，今年下半年可望舒緩。

展望台股後市，魏永祥表示，1月內外資歸隊，台股多頭行情仍有機會延續至第1季，選股不選市，半導體、電子零組件、網通、光電等族群可持續關注，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股也有表現空間。（編輯：張良知）1110107