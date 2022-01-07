疫情疑慮再起 電商股網家、富邦媒盤中漲逾6%

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（中央社記者吳家豪台北7日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，累計確診人數達12例，投資人對疫情疑慮再起，資金轉往宅經濟受惠股，電商業者網路家庭、富邦媒今天逆勢大漲，盤中漲幅皆超過6%。

桃園機場COVID-19群聚案疫調持續進行，投資人憂心假日期間爆出更多確診案例，加上市場傳言紛紛，部分資金退場造成台股急跌逾200點，短線資金也轉往生技、防疫、遊戲、電商等防疫概念股；網家股價今天盤中最高至129元，寫下近3週來波段新高；富邦媒盤中高點來到1675元，為千金高價股少數逆勢走揚的個股。

轉投資東森購物的東森國際盤中漲幅近5%，最高來到38.2元；經營「生活市集」電商平台的創業家兄弟一度上漲2.5%，最高至32.8元。

PChome網路家庭旗下各事業體去年11月交出亮麗成績單，加上雙11檔期買氣挹注，單月合併營收達新台幣56.08億元，月增35.85%，年增6.56%，創單月新高。

momo富邦媒去年11月受惠雙11檔期促銷活動及低溫保暖商機，單月合併營收首度衝破百億、達122.3億元，月增84.69%，年增32.04%，同步改寫單月歷史新高。（編輯：張良知）1110107