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國鼎股價強攻300元 超車高端搶當新藥股王

2022/1/7 09:24（1/7 15:18 更新）
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國鼎生技在COVID-19住院口服新藥二期臨床解盲達標好消息激勵下，股價強勢飆漲，7日攻上300元關卡。（中央社檔案照片）
國鼎生技在COVID-19住院口服新藥二期臨床解盲達標好消息激勵下，股價強勢飆漲，7日攻上300元關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）COVID-19住院口服藥二期解盲達標的國鼎生技，繼昨天股價狂飆67%觸動熔斷機制後，今天開盤續強，開高攻上300元關卡，股價超車高端搶當生技新藥股王。

興櫃國鼎生技在COVID-19住院口服新藥二期臨床解盲達標好消息激勵下，股價強勢飆漲，繼昨天交易8分鐘漲幅過大觸動熔斷機制暫停交易後，今天漲勢延續，以238.5元開盤後快速攻高越過300元關卡，交易8分鐘漲幅已超過5成，最高來到330.5元，一路超車擠下藥華藥、合一、高端疫苗，搶下生技新藥股新科股王寶座。

國鼎生技旗下COVID-19研發中的新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷所進行的人體二期臨床試驗，於2020年10月16日開始第一名受試者接受治療，並於2021年第4季完成所有受試者的收案和治療，總共收治124名病患。

國鼎新藥二期臨床試驗是採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，用於因COVID-19而住院的輕度至中度患者的安全性和有效性的驗證研究，患者將接受一天兩次口服100mg Antroquinonol或安慰劑，聯合標準治療（SoC）總共14天。

國鼎新藥5日宣布二期解盲達標，數據顯示，主要評估指標試驗結果，在第14天用藥組患者的康復率是97.9%；而且用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。預計4月向美國申請緊急使用授權（EUA）。（編輯：楊凱翔）1110107

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