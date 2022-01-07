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瑞鼎掛牌上市 早盤股價衝542元大漲近76%

2022/1/7 09:34
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（中央社記者張建中新竹7日電）面板驅動IC廠瑞鼎今天以每股新台幣308元掛牌上市，股價表現強勁，早盤一度達542元，大漲234元，漲幅近76%。

瑞鼎去年12月27日至29日辦理公開申購，公開申購張數1517張，因公開申購期間瑞鼎興櫃價格560至580元計，價差超過80%，若抽中1張，估計可獲利逾25萬元，吸引股民踴躍參與認購，合格件數達65萬7083筆，中籤率僅約0.23%。

瑞鼎今天掛牌上市，早盤股價一度達542元，大漲234元，漲幅達75.97%，蜜月行情亮眼。

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瑞鼎董事長黃裕國今天在掛牌典禮中表示，瑞鼎在創業18年後終於成功上市；上市對團隊是莫大肯定，對公司發展也是重要里程碑，讓瑞鼎未來發展能夠取得更多的資源，並督促要更善盡企業社會責任及永續經營。

黃裕國說，謝謝瑞鼎員工夥伴的努力，也謝謝員工背後家人的堅定支持，他並期勉員工未來要秉持聚焦價值、落實執行、熱情當責及突破創新的行動準則，一起努力創造更高營運績效，善盡對社會、客戶及股東的責任。（編輯：楊蘭軒）1110107

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