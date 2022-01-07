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台積電鉅額交易驚現721元天價 7日開盤小跌1元

2022/1/7 09:17（1/7 15:18 更新）
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台積電7日股價延續弱勢表現，以643元開出，小跌1元。（中央社檔案照片）
台積電7日股價延續弱勢表現，以643元開出，小跌1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電5日鉅額交易出現一筆721元天價配對交易，引發熱議。法人認為成交股數僅22張，數量不大，不具意義。台積電今天股價延續弱勢表現，以643元開出，小跌1元。

台積電5日出現12筆鉅額交易，皆是採配對交易，總成交股數有1556張，成交金額新台幣10.23億元，加權平均價657.97元。

其中，一筆22張成交價達721元，比當天最高價669元高出52元，比收盤價650元更高出71元，也超過679元的歷史高價，備受市場關注。

新光投信董事長劉坤錫表示，該筆交易數量不大，僅22張，成交金額僅1586萬2000元，並不具參考性。至於可能的原因難以推測。

台積電於2022年開紅盤後，股價自615元，竄高至5日的最高價669元，大漲54元，在急漲後，近日震盪拉回整理，6日收在644元。台積電今天股價以643元開出，小跌1元，市值16.67兆元。（編輯：楊蘭軒）1110107

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