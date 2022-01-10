釜山市議會成立友台協會 韓國地方首例

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國第2大城市釜山廣域市市議會今天正式成立「釜山廣域市議員台灣親善協會」，成為韓國首個設立友台小組的地方議會，希望藉此擴大台韓交流合作。

駐韓國台北代表部釜山辦事處表示，今天舉行的成立大會雖因疫情影響，遵守防疫當局人數限制而簡單辦理，但除擔任創會會長的釜山市議會國民力量黨鞭金震洪、副議長崔道碩及6名市議員出席外，台韓國會議員親善協會會長趙慶泰等多名國會議員都有發賀電。

金震洪在會中致詞表示，台韓旅客互訪人數近年陸續創下新高，經貿及藝術文化交流密切，希望藉這次成立友台協會，為雙邊交流注入新動能。此外，台灣防疫成果有目共睹，雖然目前人員往來因疫情受到限制，但也許可從舉辦防疫相關活動及研討會開始，邀請台灣專家學者出席。

釜山辦事處處長林晨富也給予積極回應，表示台灣相當樂意分享抗疫經驗，與韓國並肩合作對抗疫情。

林晨富也強調，台灣與韓國是理念相近的鄰邦，共享民主、自由、法治、人權等普世價值，雙邊貿易在疫情影響下仍維持熱絡，分別為雙方的第6大及第5大貿易夥伴，去年11月更進一步簽署避免所得稅雙重課稅及防止逃稅協定，預期台韓相互投資貿易將持續成長。

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釜山廣域市議員台灣親善協會是繼1990年代台韓國會議員親善協會成立後，第一個成立台灣友好小組的地方議會。釜山辦事處表示，釜山市與台灣多年來維持密切互動，與高雄市締結為姊妹市迄今已約56年，前高雄市長陳菊在締結姊妹市50週年時曾造訪釜山，隔年時任釜山市長、現任國會議員徐秉洙也回訪高雄。

高雄與釜山市去年為歡慶締結姊妹市55週年，選在兩地地標投射兩市代表色，釜山市政府也在地標廣安大橋上秀出「高雄加油」字樣，遠端為姊妹市打氣。釜山辦事處表示，希望未來與親善協會密切合作，強化台韓雙邊關係。（編輯：陳惠珍）1110110