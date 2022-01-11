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陳柏惟陪同林靜儀車隊掃街 不慎跌落送醫治療

2022/1/11 16:03（1/11 19:16 更新）
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台灣基進黨前立委陳柏惟（左）11日陪同台中市第2選區立委補選當選人民進黨籍林靜儀（右）掃街謝票時，不慎從車上跌落已送醫治療。圖為兩人9日晚間開票後一起謝票。（中央社檔案照片）
台灣基進黨前立委陳柏惟（左）11日陪同台中市第2選區立委補選當選人民進黨籍林靜儀（右）掃街謝票時，不慎從車上跌落已送醫治療。圖為兩人9日晚間開票後一起謝票。（中央社檔案照片）
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（台中市記者郝雪卿、蘇木春台中11日電）台灣基進前立委陳柏惟今天陪同台中市第2選區立委補選當選人民進黨籍林靜儀掃街謝票時不慎摔下車，林靜儀表示，陳柏惟頭部撕裂傷、肩膀痛，神智清醒無大礙。

陳柏惟下午陪同林靜儀在霧峰掃街謝票時，不慎摔下車，被送到中山醫學大學附設醫院救治，陪同就醫的林靜儀在陳柏惟做完相關檢查後，接受媒體聯訪說明陳柏惟狀況表示，請大家放心，陳柏惟目前沒有大礙。

林靜儀指出，下午在霧峰車掃謝票時，掃到一半她轉頭發現陳柏惟不見了，已摔在地上，頭部有撕裂傷，她當下確認陳柏惟沒有骨折也能回應，隨後叫救護車送到醫院。

對於陳柏惟的傷勢，林靜儀表示，因為病人隱私，不講太詳細，主要是一些外傷，經X光及電腦斷層，發現沒有腦出血，但因有撞到頭，還是要再觀察，由於有醫療團隊給予很好的照顧及後續追蹤，請大家放心。

被問到陳柏惟摔車原因，林靜儀說，在上車前都有確認繫好安全帶，前面也有把手可以握，她看過影片後覺得可能陳柏惟個子比較高大，安全帶對兩人的保護可能會有差異，並提醒之後所有在從事競選活動的朋友，重新評估及小心這件事情。

林靜儀指出，還好車速比較慢，陳柏惟只有外傷，並說肩膀很痛，目前神智清醒，沒有其他太嚴重的狀況。由於今天謝票行程已接近尾聲，將暫停下午的謝票行程，請鄉親體諒。

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林靜儀傍晚透過臉書表示，抱歉因為意外，今天最後一段謝票及晚上行程取消。陳柏惟已經完成檢查，沒有太大問題，醫師建議觀察幾天，請大家不要擔心，祝陳柏惟早日康復。

民進黨副秘書長林鶴明晚間受訪指出，秘書長林錫耀已致電林靜儀，了解陳柏惟狀況，並表達慰問，目前民進黨掌握的狀況是，陳柏惟沒有骨折、斷層掃描也沒有問題，但因為撞到頭部，為確保狀況而留院觀察，期盼陳柏惟能夠盡早出院。（編輯：謝雅竹）1110111

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