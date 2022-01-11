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疫情升溫 防疫雙險10天投保1.28萬件

2022/1/11 21:40（1/11 22:22 更新）
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金管會統計，今年截至1月10日為止，防疫雙險投保件數達1.28萬件。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
金管會統計，今年截至1月10日為止，防疫雙險投保件數達1.28萬件。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北11日電）本土疫情有升溫跡象，金管會統計，今年截至1月10日為止，防疫雙險投保件數達1.28萬件，其中以一般法定傳染病防疫險買氣較熱門，防疫雙險保費收入合計新台幣912.4萬元。

近期桃園疫情有升溫跡象，加上臺產熱賣逾400萬件的防疫保單將到期，產險業者陸續推出防疫保單，以因應民眾投保需求。據金管會統計，今年短短10天，整體防疫保單承保件數有1.28萬件，保費收入合計912.4萬元，其中一般法定傳染病防疫險買氣較熱，達7541件，疫苗險則有5309件。

若從理賠面而言，今年截至1月10日為止，防疫雙險理賠件數合計88件，理賠金額合計605.4萬元。

整體防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險兩類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）給予慰問金或醫療費用給付等；後者則針對保戶施打COVID-19疫苗，出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等保障。

截至去年12月31日為止，整體防疫保單累計承保件數達1291萬件，相比11月底增加約5萬餘件，其中以疫苗險買氣較高，約占新增件數的3萬件左右，不過也因為疫苗險保費相對便宜，至去年底整體防疫保單保費收入達83.36億元，相比11月底僅增加0.3億元。

隨本土疫情逐漸升溫，1月至目前為止則以一般法定傳染病防疫險較受民眾青睞。

若單看疫苗險業績，至去年底為止，疫苗險累計承保件數達365萬件、累計保費收入達10.61億元；理賠件數達2456件，累計理賠金額在12月衝破億元大關、達1億2399萬元。（編輯：趙蔚蘭）1110111

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