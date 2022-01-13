全台首個同志雙親收養家庭 喵爸圍爸完成登記

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同志圍圍（右）與配偶喵喵（左）兩人13日拿著法院判決書到戶政事務所成功登記收養，成為全台首個同志雙親無血緣收養家庭。中央社記者張新偉攝 111年1月13日

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）同志圍圍婚前收養女嬰肉肉，但因法律規定，配偶喵喵無法成為肉肉法律上的家人，兩人今天拿著法院判決書到戶政事務所成功登記收養，成為全台首個同志雙親無血緣收養家庭。

台灣同婚專法過關後，同志雖得以辦理結婚登記，但在收養權利上仍有部分權利與異性戀者不同，依照現行收養規定，單身同志可以收養小孩，但結婚後，養子女卻無法被同性配偶收養，在法律上只能是陌生人。

同志配偶圍圍與喵喵兩人在一起16年，一起經歷收養程序，但最後只有圍圍獲得肉肉的親權，後來透過彩虹平權大平台協助、尋求司法救濟，終於在1月初獲得裁定許可喵喵的收養聲請，兩人今天到台北信義戶政事務所辦理收養登記。

「這一刻終於等到了。」喵喵在辦理收養登記後記者會上興奮表示，非常期待小孩的身分證上可以出現自己名字，這一路來非常辛苦，也很開心，但因為還有其他無血緣收養家庭還在訴訟、等釋憲，希望同志無血緣收養家庭都可以獲得平等待遇。

圍圍則表示，同志被迫只能在孩子、婚姻二選一，很多同志收養孩子後不能結婚，這是一件非常荒謬、失去人情義理的制度。

圍圍也提到，台灣有同志家庭已經十多年，但一直有人視而不見，自己因為希望給孩子完整的保護所以投入訴訟，如果法律上沒有歧視，「我們就是一個平凡的家庭」，現在還有許多家庭有相同情況，希望其他同志收養家庭不要再這麼辛苦。

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台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐則說，目前同志收養家庭取得的戶口名簿仍與異性戀收養家庭不同，不論是有血緣子女收養，或是無血緣子女收養，內政部堅持同性配偶的收養須加註「養」字，與異性戀收養家庭不同，「這是差別對待」，呼籲內政部應顧慮收養人與被收養人感受，修正現行戶政系統、將「養」字移除。

律師林子琳指出，記得第一次與喵喵及圍圍視訊時，那時候就知這個案子會是一條很漫長的路，謝謝高雄法庭透過社政單位訪視，勇敢做出裁定，讓他們成為法律上真正的一家人，但台灣還有許多同志家庭在等待這份幸運，期待法律趕快修法，完成這最後一哩路。（編輯：管中維）1110113