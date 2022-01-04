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法院裁定許可 全台首個同志雙親收養家庭誕生

2022/1/4 20:28（1/4 20:55 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）同志圍圍在婚前收養女嬰肉肉，但因法律規定，配偶喵喵無法成為肉肉法律上的家人，兩人提起訴訟，法院近日裁定許可喵喵的收養聲請，全台首個同志雙親無血緣收養家庭誕生。

台灣同婚專法過關後，同志雖得以辦理結婚登記，但在收養權利上仍有部分權利與異性戀者不同，依照現行收養規定，單身同志可以收養小孩，但結婚後，養子女卻無法被同性配偶收養，在法律上只能是陌生人。

同婚團體彩虹平權大平台今天在臉書貼文指出，大平台協助3對有類似情況的同性配偶提起訴訟，圍圍與喵喵是其中一對，法院近日裁定許可喵喵爸爸的「收養聲請」，正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸，也代表全台第一個同志雙親無血緣收養家庭誕生。

貼文指出，雖然同婚專法第20條有規定「一方收養他方之親生子女」時準用民法收養相關規定，但參照立法理由「鑑於成立第二條關係之雙方當事人有共同經營生活事實，為保障同性關係之一方親生子女之權益，應許他方得為繼親收養」，養子女的權益也應該要被納入，與親生子女擁有相同保障。

不過，貼文也提到，法院在考量案件中孩子的最佳利益後，裁定喵喵可以正式收養他們兩人的女兒，但這個裁定的效果只對訴訟的當事人成立，沒有通案的法律效力，呼籲政府修法解決同志收養家庭的困境。

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獲得法院消息後，圍圍與喵喵也在臉書粉絲專頁貼文指出，「雖然我們這一案開了先例，但也僅適用個案」，因為三個案件，一審的結果不一樣，而這不一致的見解與裁定，更證明修法及釋憲的必要性。

貼文也提到，「這也更證明，同志收養家庭的孩子，不應依家長的認同，或是是否親生，而有不公平的對待仍有許多的家，仍需要即刻修法，才能結婚，才能共同收養，才能擁有共同親權。」（編輯：吳協昌）1110104

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