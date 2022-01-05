司事官依法獲授權裁准同志收養 效力等同法官裁定

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄少年及家事法院司法事務官裁准同志雙親收養子女，造就全台首例同志收養家庭，引發熱議。少家法院指出，此案非特例，全國法院依法都可授權司事官裁定非訟案件，且同樣具形成效力。

全台首例同志雙親收養子女家庭昨天誕生，高雄少家法院一名司事官援引兒童權利公約，主張應以兒童最佳利益為優先考量。且司法院釋字第七四八號解釋施行法並無禁止收養養子女，據此裁准男同志伴侶「喵喵」、「圍圍」可以收養女嬰「肉肉」。

針對此案並非是由法官裁定，而是司事官裁准同性伴侶收養女嬰，高雄少家法院今天下午向中央社記者說明，自「法院組織法」上路以來，只要是像拋棄繼承、強制執行、未成年子女收養等特定非訟事件，全國法院通通都可授權司事官裁定，且裁定同樣具有形成效力。

少家法院說明，此案並非特例，時任司事官定位跟法官很像，也同為審判獨立核心，裁定前更不需經過法院法官或庭長核准，其裁定效力等同於法官。除非是經抗告後，由3名法官組成的合議庭審理才有不同情形。

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因此案是由法律授權的司事官做成裁定，少家法院指出，最後也會以法院名義做成具形成效力的認可收養裁定書，對戶政機關具有拘束力，且據了解因當事人未提抗告，此案已確定。

同志「圍圍」在婚前收養女嬰「肉肉」，但因法律規定，配偶「喵喵」無法成為「肉肉」法律上的家人，2人提起訴訟，高雄少家法院近日裁定許可收養聲請，全台首例同志雙親無血緣收養家庭誕生。（編輯：黃世雅）1110105