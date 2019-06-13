鄭麗君聲援反送中：民主自由必須守護捍衛

（中央社記者鄭景雯台北13日電）香港政府推動修訂逃犯條例掀起反對聲浪，引發反送中抗議。文化部長鄭麗君今天在臉書上聲援，「民主、自由、人權是普世價值，必須守護，必要捍衛。台灣撐香港，堅決反送中。」

香港政府推動修訂逃犯條例，掀起反對聲浪。9日「反送中」遊行，主辦單位估計多達103萬人參加；12日再現抗議人潮，重演2014年「占中」景象，原訂二讀逃犯條例修訂草案的立法會宣布取消議程，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈，驅離抗議民眾。

昨天上萬名的香港示威民眾，至今天凌晨1時已經散去，今早街頭暫時保持平靜；另一方面，香港立法會秘書處也已發出公告表示，今天不會舉行立法會大會。

香港「反送中」遊行，引發台灣高度關注。鄭麗君今早透過臉書表示：Stand up for Hong Kong human rights and democracy.「民主、自由、人權是普世價值，必須守護，必要捍衛。台灣撐香港，堅決反送中。」

鄭麗君同時也附上一張10日香港設計師在PQ 2019布拉格劇場設計展中，以黑紙封住作品，表達反對「逃犯條例」立場，希望讓國際關注香港正在發生的事。

照片中以黑紙、白色字體寫下：我今天封起作品，因為香港有很多人為香港的未來絕食，走到街上－No China Extradition.

10日當天，PQ香港館開幕，香港舞台技術及設計人員協會（香港OISTAT會員中心）主席徐碩朋致詞，談及創作自由，香港館安排一位女演員，不時大聲以中文叫「好！」予以打斷，同時又數度摘掉徐碩朋服裝上的字條撕毀，甚至點起打火機在徐碩朋的耳邊威脅。

徐碩朋把致詞作為一種表演，並且傳達展館理念。徐碩朋在英文致詞後，又以廣東話表示，反送中遊行將是守護「空間小但想像大、自主權狹窄但視野廣闊」的香港：在關鍵時刻，你我都是關鍵的人－All in One。而All In One正是這次香港館的主軸。（編輯：屈享平）1080613