與銀聯簽備忘錄 德國支付公司進軍中國市場

（中央社台北17日電）據路透社和德國商報報導，德國支付公司Wirecard於16日表示，已和中國銀聯簽署一份備忘錄，雙方將擴大策略合作。Wirecard期望藉此進一步進軍中國市場。

德國金融集團Wirecard在一份聲明中表示，公司試圖透過與銀聯結盟擴大在中國的市場，同時協助銀聯拓展國際市場。銀聯全球發行的支付卡數量已高達76億張。

Wirecard公司位於慕尼黑附近的Aschheim。公司期望透過與中國銀聯的合作，進一步進軍中國市場。

Wirecard首席執行官布勞恩（Markus Braun）16日接受路透社訪問時表示，「相互合作是國際擴張戰略的重要組成部分。亞洲地區，特別是中國，對我們來說非常重要，並且具有很大潛力」。

他說，Wirecard能滿足相關技術前提條件，以便外國商家能夠接受銀聯信用卡；非中國公民則獲得在中國使用銀聯卡付款的機會。

據行業服務公司尼爾森報告，銀聯是目前為止最大的信用卡發行商 ，其次為Visa和萬事達卡（Mastercard）。Wirecard已經在數個國家與銀聯有合作，現在則展開了全球合作。

布勞恩表示，「我們系統未來將結算的金額應該達到數十億」。Wirecard將在每份銀聯支付交易中收取費用。

Wirecard擁有20年歷史。今年上半年，集團的收入增加逾1/3，達12億餘歐元。

根據目前的計畫，Wirecard於2020年的收入預計將增加至32億歐元。過去數月，Wirecard與多家全球性公司建立了合作關係，其中包括廉價店Aldi和日本技術投資商軟體銀行（Softbank）。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1080917