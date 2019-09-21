中國東協博覽會開幕 數位經濟產業受矚目

（中央社台北21日電）中國東協博覽會今天在廣西南寧開幕，據新華社，中國已連續10年保持東協第一大貿易夥伴的地位，隨著數位經濟逐漸成為發展重點，電子商務、智慧城市、5G等領域正逐漸成為雙邊合作重點。

報導說，中國東協博覽會於2004年首次舉辦，本次為第16屆，中國國務院副總理韓正出席開幕式，分別與來自緬甸、柬埔寨、越南、寮國、泰國及印尼的代表會面。

此次中國東協（東南亞國家協會）博覽會為期4天，聚焦在國際陸海貿易新通道、自貿區、金融開放門戶、全面對接粵港澳大灣區等議題上，其中「一帶一路國際展區」規模比上屆增加59%。

值得一提的是，由於近年中國數位經濟逐漸發展，促使東協國家紛紛向中國爭取投資。緬甸駐南寧總領事館總領事梭岱南就表示，緬甸期待中國在基礎設施建設、智慧程式等領域更多的投資。

在數位經濟投資崛起前，中國對東協國家投資項目，過去大多圍繞在建造鐵路、公路、水壩等基礎建設上，並以「一帶一路」作為投資與開發的名義。

今年4月，中國、寮國與泰國就在「一帶一路國際合作高峰論壇」簽署合作備忘錄，計畫建造一條連接中國、寮國與泰國的鐵路網。

中國與東協國家的雙邊貿易額，從16年前的552億美元，成長至2018年的5878億美元；今年雙邊進出口的貿易額達2918.5億美元，年增4.2%，東協成為中國的第二大貿易夥伴。（編輯：賴言曦/周慧盈）1080921