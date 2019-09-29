929大遊行 陳浩天：戰場不只在香港也在台灣

（中央社記者顧荃台北29日電）遭禁止運作的前香港民族黨召集人陳浩天今天說，對岸就是「納粹中國」，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，要做好跟納粹中國同歸於盡決心，他已準備好「拉著納粹中國一起死」。

反送中爭議延燒，主張香港獨立的陳浩天，8月29日一度被香港警察逮捕；他日前抵達台灣，參加今天下午聲援香港的「929台港大遊行－撐港反極權」活動。

IR Taiwan（Independence Referendums）、台灣團結聯盟、一邊一國行動黨、台灣東突厥斯坦協會與建國黨等獨派團體，中午在國賓飯店舉辦「台灣香港人權餐會」，邀請陳浩天以「台港聯盟，對抗納粹中國」為題進行演講。

會中陳浩天指出，為什麼他說是「納粹中國」，因為國家至上、極端民族主義、種族主義、軍事威脅周邊國家、建集中營，真正發生在對岸，對岸就是一個納粹國家、納粹中國，配合現代高科技、天時地利人和，已經成為比納粹德國更可怕的威脅，最近納粹中國判了兩個維吾爾人大學校長死刑，還有一群維吾爾人被送到集中營，待遇比動物還慘。

陳浩天表示，香港也有類似集中營的新屋嶺，裡面不論男性、女性或未成年人，被性侵、輪姦，這就是納粹中國的一國兩制，「台灣要嗎？」今天發生在維吾爾人跟香港人身上的事情本來就難以想像，沒人想到香港會變成這樣，但是現在發生了，「能夠肯定這不會發生在未來的台灣嗎？」所以還在講一國兩制或自貿區，要不是共諜，要不就是太膚淺、太天真。

陳浩天說，現在在香港最前線擋子彈、擋催淚瓦斯的學生，希望大家可以成為時代革命的一份子，這場時代革命不是屬於香港人，是屬於這個時代每一個擁抱自由的人。是時候結束納粹中國，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，因為台灣也是屬於納粹中國的目標。

他表示，希望大家幫助香港人，第一，承認中國就是納粹、納粹中國；第二，限制香港警察及其家屬入境，因為解放軍跟武警已經混在裡面，絕對會危害台灣人的安全；第三，拒絕類似中國學者學生聯合會這種受納粹中國直接控制的間諜組織，遣返打台生、打港生的中國學生回去納粹中國。

他說，二次大戰時的英國首相邱吉爾說，屈辱跟戰爭，他們選擇了屈辱，但屈辱過後還是要面對戰爭。希望台灣不要走前人走過的錯路，不要屈辱，要直接面對這個威脅，簽和平協議是沒有用的，最後還是要面對戰爭。悍衛自由、時代革命，「希望你們成為時代革命的一部分」。

陳浩天隨後與台聯黨主席劉一德交換旗幟，旗幟上寫著「光復香港 時代革命」，陳浩天並笑說，在台灣確實比在香港要安全，謝謝台灣的保護；時代力量、社會民主黨、基進黨、喜樂島聯盟、綠黨等政黨社團也到場表達支持。（編輯：林淑媛）1080929