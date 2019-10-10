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中國官方：器官捐贈移植量世界居次 技術也很好

最新更新：2019/10/10 14:02
中國官方9日公布報告宣傳，中國器官捐贈及移植數量位居世界第2位，技術也居世界前列。圖為北京地壇醫院。（示意圖／中央社檔案照片）
中國官方9日公布報告宣傳，中國器官捐贈及移植數量位居世界第2位，技術也居世界前列。圖為北京地壇醫院。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社台北10日電）美國諷刺動畫「南方四賤客」日前才在動畫中提到包括器官移植等中國敏感話題遭禁，中國官方9日隨即公布報告宣傳，中國器官捐贈及移植數量位居世界第2位，技術也居世界前列。

中國器官移植數量龐大，也頗具爭議。外媒報導，中國過去有約2/3的移植器官來自死囚，一些醫師會在刑場邊，待死囚槍決後，立即著手取出可用的臟器。有人權團體指出不少器官是在未經囚犯家屬同意的情況下摘取，但中國官方否認。

不過，中國長期依賴死囚供應器官的做法一直受到國際批評，2015年1月1日中國全面停止使用死囚器官作為移植來源，民眾自願器官捐獻將成為移植器官唯一管道。

中國國家衛生和健康委員會9日在北京發布的2018年「國家醫療服務與質量安全報告」顯示，中國器官捐贈及移植數量均位居世界第2位，亞洲第1位。其中87.97%器官來自公民逝世後捐贈，另外12.03%來自親屬間活體捐贈。

報告表示，截至2018年底，中國大陸已成立106個人體器官獲取組織（OPO），捐贈器官突破5.2萬個。官方指出，正通過日臻完善的人體器官分配與共享電腦系統，讓人體器官資源得到公平、透明及高效的分配。

報告還說，目前大陸的肝臟、心臟及肺臟移植多個單中心移植數量位居世界前列，心肺、胰腎等器官聯合移植技術達到國際水平，部分肝臟移植技術如自體肝移植技術，無缺血肝移植技術，兒童肝臟移植、腎臟移植技術均領先國際，患者生存率也達至國際水平。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1081010

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