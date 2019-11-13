台男持空氣槍赴港搶劫名錶 檢方聲押獲准

（中央社記者趙麗妍台中13日電）林姓男子上月涉嫌持空氣槍搶劫香港等多國或地區鐘錶行，隨後潛逃回台，台中地檢署指揮檢警11日在林男住處拘捕林男，並認為林男有逃亡、滅證之虞，向法院聲押獲准。

台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦29歲林男到香港等地區強盜案件，檢警在1週內掌握相關證據，11日見時機成熟，在台中學生套房拘捕林男，並搜索3處地點，查扣不法所得等贓證物，今天召開記者會說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，11月5日經外媒披露此案，並經香港警務部門傳真，提供犯嫌情資請求協查。依照香港澳門關係條例、刑事法規定，確認有管轄權後分案偵辦。

檢警調查，林男在10月前往香港，6日並持空氣槍闖入香港九龍尖沙咀某鐘錶行，搶走2支勞力士手錶，得手後立刻搭機返台。檢警也發現，林男前一天便先到犯案地，隔天行搶，犯案後還立刻驅車前往機場返台，躲避犯案地的警方查緝。

經追查，林嫌自108年起，短期密集出入東亞、東南亞、大陸地區國家，除香港搶劫案外，初步判斷還犯下4件以上搶劫案，現正積極跟這些國家警政單位密切聯繫，期待獲取相關犯罪事證，擴大偵辦。

檢方指出，本案開端是香港警務部門提出協查請求，但後端想要進一步溝通，在目前香港方仍有些難處，但檢警一定會找到司法合作，共同打擊犯罪的適合方式，務求完全挖掘案件真相，圓滿定罪，讓公義得以彰顯。

台中地檢署檢察官訊問林男後，以加重強盜罪嫌，且有滅證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准，並查扣不法所得現金270多萬元，另發現多支勞力士名錶、BMW跑車及相關贓證物，現擴大偵辦中。（編輯：洪學廣/李亨山）1081113