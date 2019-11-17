合唱願榮光歸香港 林夕：堅持才有希望

（中央社記者陳秉弘台北17日電）董事長樂團今晚在自由廣場前的「撐香港要自由」演唱會帶領群眾合唱「願榮光歸香港」，作詞人林夕上台說，「我們相信堅持下去才有希望」，將整個演唱會的氣氛帶到最高潮。

香港反送中示威持續至今，對於香港情勢發展憂心的台灣民眾組成「守民主護台灣大聯盟」，與香港策展團隊合作策劃「台港民主運動展」，今晚在自由廣場舉辦「撐香港要自由」演唱會，盼能以實際行動聲援、支持香港。

參加「撐香港要自由」演唱會的歌手包括滅火器樂團、朱頭皮蕭福德樂團、陳明章、劉劭希、拍謝少年、大支、董事長樂團。今晚最高潮於晚上8時50分，董事長樂團帶領全場共唱香港此次反送中示威的歌曲「願榮光歸香港」，群眾齊聲唱和，主辦單位表示現場人數超過2萬。

香港邊城青年代表在中場發表演說表示，香港抗爭已經不知不覺過了5個多月，被自殺的案件數字節節升高，從催淚彈、布袋彈、橡膠子彈，「到現在動不動就要真槍實彈」。

香港作詞人林夕上台時說，很多自稱中立的人、旁觀者都說香港現在的示威運動是破壞法治，他說，「沒有權力的人民，有這個能耐、有這個能力能夠破壞法治嗎？」他強調破壞法治的從來不是手無寸鐵的人民，「只有當權者才有能力破壞法治」。

林夕說，他現在每2天就哭泣一次，哭到在寫歌詞時電腦都要將字體放大200倍才看得清，他說他想問那些旁觀者、中立者一句話，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

林夕說，現在香港的那些年輕人們，正在替他們上一輩的人做還沒有做的事情，「短暫的青春，不是一場突然的夢，我覺得憤怒過後、哭完以後，所有那些悲憤、所有眼淚、所有悲傷，都是我們能夠做對的事情，堅持下去的所有力量」，他也引用香港理工大學學生所說的話，「我們不是因為有希望才堅持下去，我們相信堅持下去才有希望」。

林夕最後在台上感性地說，「強壯的台灣人、香港人，不要讓憤怒掩蓋自己的眼睛」。

董事長樂團則在演唱「撐」、「風中浮沉的花蕊」後，帶領全場合唱「願榮光歸香港」，最後與群眾共同呼喊「香港人，反抗！台灣人，加油！」現場氣氛熱烈，演唱會結束後的自由廣場上，口號依然四處響起。（編輯：葉俐緯）1081117