呼應華府 世銀行長促中國進行經濟改革

（中央社記者周慧盈北京22日電）世界銀行（WB）行長馬爾帕斯昨天在北京敦促中國政府進一步開放經濟和減少國家補貼。這與美國在貿易戰對中國提出的關鍵要求相呼應。

綜合媒體報導與中國官方發布，馬爾帕斯（David Malpass）是與中國總理李克強以及國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）等其他全球機構負責人在北京舉行「第四次1＋6圓桌對話會」後，發表上述言論。

馬爾帕斯說，「我鼓勵新的改革和自由化」，並指中國政府必須解決雙邊貿易爭端和提高貸款透明度，以避免未來數10年經濟成長大幅下滑。

中國正努力保持經濟成長。由於全球對中國出口的需求降溫，加上國內債務危機日益逼近，第3季中國經濟增速降至近30年來的最低水準。

他說，「中國可以改善法治，讓市場在債務和投資等資源配置方面發揮更決定性的作用，減少對國有企業的補貼，消除競爭的障礙」。

國有大型企業主導著中國經濟領域中利潤豐厚的行業，包括能源、航空和電信；私人企業被限制進入這些行業。

此外，中國的貿易夥伴也長期抱怨缺乏平等的競爭環境和存在強迫技術轉移。中國今年3月雖然通過「外商投資法」，承諾將解決這些問題，但地方政府仍在制定實施該法所需的詳細規則。

據報導，李克強則表示，國內企業和外資企業都將受到平等對待。

他說，「一視同仁對待在中國註冊的各類所有制企業，公平公正進行監管，確保所有企業合法權益得到有效保護」。

中國政府還宣布明年向外國投資者開放金融部門的時間表，試圖吸引外部投資，以支撐因中美貿易戰而受創的經濟。

數據顯示，全球最大兩個經濟體間的貿易戰，正在削弱世界經濟成長。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）警告，中美雙方若未落實所有計畫取消的關稅，明年世界經濟成長將減少7000億美元。

喬治艾娃說，「我們的優先事項是什麼？首先是從貿易休戰走向貿易和平」。（編輯：楊昇儒）1081122