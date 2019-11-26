網傳內蒙包頭劃為鼠疫疫區 官方闢謠

（中央社記者周慧盈北京26日電）中國內蒙日前出現數例鼠疫病例後，網上便不時傳出相關消息，這兩天則出現「包頭被劃為鼠疫疫區」的「提醒」，官方已對此進行闢謠。

中國經濟網今天報導，這條「提醒消息」落款為「達拉特經濟開發區管理委員會」，其中指「包頭被劃為疫區，達茂、固陽、昆區、九原已經發現鼠間鼠疫，會隨時傳播給人類」。

報導說，這個消息在社群平台流傳開來之後，引發網友廣泛關注。內蒙古鄂爾多斯達拉特旗宣傳部微信公眾號「達拉特發布」昨晚已發文闢謠。

據指出，達拉特經濟開發區管委會從未在網上發布上述地區出現鼠疫疫情的相關消息，微信群中轉發的消息，是他人修改開發區宣傳預防鼠疫相關知識後再轉發。

除此之外，網上先前也曾流傳一則引人注意的「防疫通知」，落款為「裕華區疾控防疫中心」；但是河北省石家莊市裕華區疾病預防控制中心日前也透過官方微信澄清說，從未張貼過這類通知，也從未接到過轄區醫療衛生機構關發現鼠疫患者的相關報告。

2名內蒙錫林郭勒盟到北京就診病患稍早前確診感染鼠疫後，隨後錫林郭勒盟鑲黃旗一名患者也在當地確認為鼠疫病例，接連傳出的疫情引起相當恐慌。（編輯：林克倫）1081126