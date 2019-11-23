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內蒙古腺鼠疫病例密切接觸者 全部解除觀察

最新更新：2019/11/23 18:27

（中央社台北23日電）新華社報導，中國大陸內蒙古自治區一名男子16日被確診為腺鼠疫病例後，與其密切接觸的28人，因為無發病表現，今天已宣告全部解除醫學觀察。

繼內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」病例，患者是化德縣採石場一名55歲的男子，5日曾在採石場剝食過野兔，與他密切接觸的28人因此遭就地隔離醫學觀察。

報導引述內蒙古自治區衛生健康委表示，化德縣確診腺鼠疫病例的20名密切接觸者醫學觀察期滿，無發熱等異常表現，今天解除醫學觀察。至此，該確診病例的28名密切接觸者全部解除醫學觀察。

報導稱，截至23日中午，化德縣醫院確診腺鼠疫病例劉姓男子，左腋下疼痛較前減輕，全身皮膚黏膜無出血點，心電圖未見異常。根據專家組會診意見，患者總體趨勢平穩，目前繼續積極救治。

報導並稱，兩起鼠疫疫情發生以來，內蒙古各鼠疫監測點已全面開展工作，正在進行檢驗檢測，共檢出疫鼠12隻、疫兔2隻，目前正積極開展處置工作。

根據最新資料，大陸今年已有4例鼠疫病例，造成甘肅省1人死亡、內蒙古2人病危，衛生福利部疾病管制署提醒，民眾若到疫區旅遊，勿生食肉類、避免鼠蚤叮咬，以降低感染鼠疫風險。（編輯：楊昇儒）1081123

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