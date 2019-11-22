中國鼠疫釀1死2病危 疾管署籲旅客提高警覺

（中央社記者張茗喧台北22日電）根據最新資料，中國大陸今年已有4例鼠疫病例，造成甘肅省1人死亡、內蒙古2人病危，疾管署提醒，民眾若到疫區旅遊，勿生食肉類、避免鼠蚤叮咬，降低感染鼠疫風險。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，中國大陸今年9月出現首例鼠疫病例，發病後已死亡，近期更進一步公開事發地點位於甘肅省酒泉市，患者因罹患敗血性鼠疫死亡。

第2、3例病例出現在11月12日，患者是來自內蒙古錫林郭勒盟的一對牧民夫婦，確診為肺鼠疫，日前已轉至北京醫院接受治療，根據北京市衛生健康委員會11月21日發布的訊息指出，此2例個案目前病情危重，其密切接觸者無相關症狀，已依標準程序解除隔離及監測。

羅一鈞說，今年的第4例則是發生在11月17日，患者是內蒙古居民，有採石場剝食野兔史，與前述2例均無流病關聯，目前隔離治療中。

羅一鈞指出，鼠疫是人畜共通傳染病，主要發生於囓齒類小動物及其跳蚤間，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，肺鼠疫的飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行；鼠疫如未經治療致死率為30%至60%，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率，台灣自1953年後未再出現鼠疫病例。

為避免鼠疫透過國際往來移入國內造成疫情傳播，疾管署檢疫人員持續在國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境的整理整頓，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

羅一鈞表示，中國大陸的鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均有個案發生。

疾管署呼籲，出團到中國大陸的旅行社及自助旅行者，如規劃至上述地區旅行，應安排乾淨衛生的住宿場所，旅遊期間避免接觸鼠類或其他野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險。（編輯：葉俐緯）1081122