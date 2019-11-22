嚴防鼠疫擴散 中國官方制定出蒙進京防火牆

（中央社記者周慧盈北京22日電）網上消息傳出，中國北方數百村莊被完全封鎖以防鼠疫擴散，但目前無法證實；陸媒則報導，曾出現疫情的內蒙錫林郭勒盟雖無新增人感染病例，卻不斷有死亡動物檢出鼠疫陽性。

財新網今天披露，內蒙古自治區鼠疫防控應急領導小組昨天印發「進京出蒙防火牆工作方案」，以嚴防鼠疫疫情擴散。防控方案突出屬地管理、分級管控，建立疫情預警、醫療機構排查及出境交通檢查等3道防線。

報導說，錫林浩特機場在入口加設體溫測量，每個人的檢查結果都要登記；出入蘇尼特左旗的高速公路也設置了體溫檢查點，所有來往車輛人員都需檢測，並登記姓名、電話、出發地和目的地等資訊。

此外，運送牲畜、野生動物或野生動物製品的車輛需向農牧或森林公安部門通報登記，後者按照規程前往處置。

2名內蒙錫林郭勒盟到北京就診病患稍早前確診感染鼠疫後，隨後錫林郭勒盟鑲黃旗一名患者也在當地確認為鼠疫病例，接連傳出的疫情引起相當恐慌，其中與後者密切接觸的28人仍在醫學觀察中。

報導說，近來傳出的鼠疫疫情與官方疏失有關，北方一些地區今年夏天就開始出現嚴重鼠患；而截至19日下午3時，錫林郭勒盟雖無新增人感染鼠疫疫情，但不斷有死亡動物被檢出動物間鼠疫陽性反應。

此外，有推文傳出消息說，內蒙、甘肅、寧夏、新疆、遼寧和吉林等北方省區300多個村裝被完全封鎖，村民不許進出，以防鼠疫擴散；村莊通訊也遭切斷，並有武警駐守。

這項消息目前為止無法獲得證實，但香港01引述陸媒報導，有媒體試圖前往內蒙第3名鼠疫患者工作的鈮鉭礦現場時，被一輛當地車輛擋住去路，車內自稱來自防疫站的工作人員告知，「這裡就是疫源地了，前面已經被隔離了，不能進去了」。（編輯：張淑伶）1081122