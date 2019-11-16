中國鼠疫疫情引恐慌 台近70年無疫情

（中央社記者陳偉婷台北16日電）中國近期有鼠疫確診個案，疾管署副署長羅一鈞今天說，台灣自1953年後已未有鼠疫病例，民眾無須恐慌，政府會密切監測，若評估社區感染風險升，將發布旅遊疫情警示。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，根據中國疾病預防控制中心發布資料，中國北京市12日公布2例肺鼠疫確診個案，為居住內蒙古的夫妻。

其中丈夫10月下旬發燒及呼吸困難，妻子隨後出現相同症狀，皆曾於當地就醫治療，並搭乘救護車於3日轉到北京朝陽醫院，其中1名病危。北京官方已採取隔離、接觸者調查等措施，並呼籲民眾避免前往疫區及接觸囓齒動物。

羅一鈞表示，鼠疫是存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類。

鼠疫最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。肺鼠疫的飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。

羅一鈞說，鼠疫如未經治療，致死率為30～60%，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率。台灣自1953年後已未有鼠疫病例。

中國大陸今年迄今累計鼠疫病例3例（1例死亡），上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0~3例。

羅一鈞說，根據中國疾病預防控制中心說明，北京確診的鼠疫個案還沒引起院內感染與社區感染的狀況，接觸者仍須密切追蹤，並將就內蒙古的傳染來源進行調查。

羅一鈞表示，疾管署將密切監視中國大陸鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。（編輯：陳清芳）1081116