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春運開始 維穩機制成中國官方防疫幫手

最新更新：2020/01/22 15:30
在2019新型冠狀病毒肺炎疫情連環爆的同時，被稱為「地球上最大規模的人口遷徙」的中國春運已在10日悄然開始。（中新社提供）
在2019新型冠狀病毒肺炎疫情連環爆的同時，被稱為「地球上最大規模的人口遷徙」的中國春運已在10日悄然開始。（中新社提供）

（中央社台北22日電）綜合陸媒報導，中國春運人潮逐漸湧現，隨著武漢肺炎病例連環爆，中國官方紛紛將購買車票實名制等原先用來維穩的機制，轉化成防疫輔助工具。

新京報報導，起源於中國湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒肺炎，目前病例已達440例，死亡9例，共計蔓延約13省市。

在疫情連環爆的同時，被稱為「地球上最大規模的人口遷徙」的春運已在本月10日悄然開始。據報導，中國各省市的機場、火車站、客運站等交通要點，紛紛湧現人潮。

中國衛生健康委員會副主任李彬於國務院新聞辦公室今天早上召開的新聞發布會上表示，「疫情防控重點還是在武漢」，他表示，官方已在武漢天河機場設置15個探頭式測溫儀、主要的3大火車站則設置20個。

中國官方除了加強消毒、測量體溫等一般防疫措施外，原先用來維穩的鐵路交通票實名制，也成為防堵這波疫情的輔助工具。

新京報引述中國官方表示，將會利用鐵路車票實名制等機制，以大數據的方式進行疑似病例的追蹤，此外，由於春節期間物流量增加，中國國家郵政局也啟動措施，宣布將對武漢寄出的包裹進行安全管控，並同時對快遞人員進行健康安全管理。

除上述措施外，四川省交通運輸廳21日晚間也發布通知，督促業者停駛開往武漢的長途客運，並要求途經湖北省武漢市的長途客運級跨省包車人員須按照實名制登記；而在此之前，搭乘客運是沒有被納入實名制的。（編輯：賴言曦/沈朋達）1090122

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